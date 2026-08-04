Campagna AIB 2026, riunione di tutte le componenti operative impegnate nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi

CAGLIARI (ITALPRESS) – Convocata dall’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi in sinergia con il Corpo Forestale, Protezione Civile, Agenzia Forestas, Vigili del Fuoco una riunione in videoconferenza dedicata alla Campagna Antincendio Boschivo 2026, con l’obiettivo di condividere il quadro operativo relativo al mese di agosto e rafforzare il coordinamento tra tutte le componenti istituzionali e operative impegnate nella prevenzione e nella lotta agli incendi boschivi. Nel corso della riunione sono stati esaminati le criticità e l’andamento complessivo della Campagna AIB, le attività di previsione, la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché il coordinamento delle azioni da mettere in campo nelle prossime settimane, in relazione all’evoluzione delle condizioni meteo.

“Oggi abbiamo avuto un incontro plenario tra tutti i soggetti che intervengono praticamente nel sistema di antincendio boschivo – ha detto l’assessora Laconi -. Abbiamo voluto fortemente questo incontro proprio per fare un punto sulla situazione. Di fatto che cosa è necessario adesso verificare. Naturalmente con tutte le forze schierate sul campo, dobbiamo andare a vedere quali sono le criticità che si stanno manifestando, in particolare ancora una volta possiamo vedere che c’è una carenza a terra dei mezzi per quanto riguarda le bonifiche, per quanto riguarda soprattutto la perlustrazione del territorio. Quindi è necessario incrementare, ai fini preventivi, il controllo di tutto il territorio, per fare questo abbiamo coinvolto anche le Prefetture e abbiamo chiesto il supporto quindi delle forze dell’ordine in modo da mappare proprio delle aree precise e poter quindi assegnare diciamo alle forze dell’ordine un maggiore controllo”.

“Ci troviamo ad affrontare le criticità di temperature ancora molto elevate. Con la possibilità che possa arrivare il maestrale poi, per noi è una grande criticità. Quindi – ha aggiunto – un codice rosso è possibile nelle prossime giornate. Dipende appunto dal vento che potrebbe andare a peggiorare la situazione. Tutta la macchina è schierata, siamo pronti per affrontare la situazione, ma è necessario, ed ecco il perché del incontro di oggi, è necessario coinvolgere tutti e lavorare veramente come una squadra, compresi gli stessi cittadini che devono essere controllori del proprio territorio”.

Gli incendi in Sardegna, aggiornati al 2 agosto, sono stati 1.550, in linea con la media dei 12 anni precedenti (+0,1%) e in leggero aumento rispetto al 2025 (1459). In netto calo, -63%, gli ettari di superficie boscata percorsa dal fuoco ma aumenta del 38% quella non boschiva per un totale di 9478,69 ettari in fumo.

Inoltre è stato sottolineato dal comandante del Corpo Forestale regionale Gianluca Cocco, il 60% dei roghi è di origine dolosa mentre il 40% colposa. “Purtroppo la mano umana continua ad essere responsabile di questo grave delitto – ha detto ancora l’assessora Laconi. Sono atti di terrorismo nei confronti della nostra terra”.

La macchina antincendi è composta a terra da 600 forestali, 1300 vigili del fuoco, un migliaio del personale di Forestas, 150 delle compagnie barracellari e circa 2mila volontari. A questi si aggiungono, sino al 1 settembre 3 Canadair della flotta nazionale e sino al 15 ottobre, 9 elicotteri leggeri da 900 litri d’acqua, un elicottero AB412 con capacità di 1.200 litri e 2 Super Puma, in grado di trasportare fino a 4.000 litri. A questi si aggiungono i due elicotteri dell’Esercito e dell’Aeronautica Militare e i droni, oggi usati per la perlustrazione dei territori.

– Foto Regione Sardegna –

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