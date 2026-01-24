Cammini Giubilari, Alfonsi “In un anno 5000 partecipanti alla scoperta di Roma”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si è concluso un viaggio iniziato un anno fa, quando durante la prima domenica ecologica del 2025 è stato avviato il progetto Cammini Giubilari”. Così Sabrina Alfonsi in occasione dell’evento di chiusura dell’iniziativa promossa dall’ Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. “Con interventi di 3 milioni di fondi giubilari l’Amministrazione Capitolina ha riqualificato la rete integrata dei cammini esistenti, valorizzando le vie di ingresso nell’Urbe: la via Francigena del Nord, il Cammino di San Francesco e la via Francigena del Sud. Abbiamo voluto cogliere l’occasione del giubileo per promuovere questi territori come itinerari di turismo lento e sostenibile. Immersi nella natura e nella storia, i camminatori hanno attraversato tantissimi percorsi, da Castel Gandolfo a Piazza San Giovanni, da Monterotondo fino a Piazza Sempione e oggi contiamo 1100 cammini con un coinvolgimento di oltre 5000 partecipanti. Roma è una città accogliente e inclusiva e grazie a questa iniziativa, per cui ringrazio tutte le associazioni che vi hanno aderito, abbiamo segnato una tappa importante verso un percorso che continuerà per la scoperta dei beni comuni e la valorizzazione del ruolo della cittadinanza attiva” conclude Alfonsi.

