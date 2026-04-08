Camisa (Confapi) “Su politiche industriali Ue servono tempi certi”

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo finalmente avere tempi certi in tutte le politiche che l'Europa porta avanti. Sull'Industrial acelerator act vedremo gli effetti nel 2029, quindi una certezza delle tempistiche". Così il presidente di Confapi, Cristian Camisa, a seguito dell'incontro con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Prosperità e la Strategia industriale, Stéphane Séjourné, al Mimit. "E' stato un incontro positivo perché finalmente si mette al centro la manifattura", aggiunge. xb1/pc/mca1