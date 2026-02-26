Camisa (Confapi) “Patto con il governo per trattenere i laureati STEM”

ROMA (ITALPRESS) - "Da mesi proponiamo al governo un patto tra il sistema industriale italiano e le istituzioni. Non possiamo continuare a perdere ogni anno tra l’8 e il 10% dei nostri giovani laureati, formati con un investimento pubblico che per ciascuno varia tra 100 e 150mila euro a seconda del ciclo di studi. È un patrimonio che finiamo per trasferire ad altri Paesi". Lo ha detto Cristian Camisa, presidente di Confapi, intervenendo a Radar, format di Urania News. Camisa ha indicato due principali cause dell’esodo: "La prima è il differenziale salariale, che può arrivare fino al 50%. La seconda riguarda il livello di responsabilità che all’estero viene affidato più rapidamente ai giovani professionisti". La proposta avanzata da Confapi prevede una misura mirata: "Chiediamo una detassazione totale per una quota di laureati STEM. L’ipotesi riguarda 5mila neolaureati, con un costo stimato per lo Stato di circa 100 milioni di euro, quindi sostenibile". In parallelo, ha aggiunto, il sistema delle imprese si assumerebbe un impegno preciso: "Garantire percorsi di crescita e ruoli di responsabilità a questi giovani, valorizzandone le competenze all’interno del tessuto produttivo nazionale". fsc/gtr (Fonte video: Urania TV)