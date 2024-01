RHO (MILANO) (ITALPRESS) – Un camion contenente acetone si è ribaltato sulla tangenziale ovest all’altezza di Rho a ridosso della rotonda “Cerchiarello” intorno alle 17. L’autista di origini italiane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sacco. Nessun’altra persona coinvolta. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Rho stanno valutando in questi minuti di effettuare il travaso del composto chimico. Il mezzo, infatti, non avrebbe subito particolari danni e potrebbe, attraverso delle gru, essere rimesso in carreggiata. Difficoltà ovviamente nella circolazione stradale. Sul posto anche personale Polstrada e 118. (ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano