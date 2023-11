ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo e dobbiamo essere a fianco della Moldavia per vincere la sfida dell’integrazione europea e per contrastare tutte le interferenze esterne che mirano ad allontanare la Moldavia dal processo di integrazione all’Unione Europea” così il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo che questa mattina ha incontrato a Montecitorio il Ministro della Difesa della Repubblica di Moldova Anatolie Nosatii.

“La raccomandazione della Commissione Ue per l’inizio dei negoziati di adesione all’UE della Moldavia – continua Minardo – è una pietra miliare di un percorso che il nostro Paese ha sempre sostenuto. Oggi con il ministro Nosatii abbiamo avuto un confronto approfondito sulle necessità delle Forze Armate moldave e sulla cooperazione con quelle italiane. Un aspetto importantissimo perchè dalla sicurezza e dalla resilienza della Moldavia dipendono la sua libertà e il suo processo di integrazione europea”.

All’incontro tra il Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio e il ministro Nosatii erano presenti Anatolie Urecheanu, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Moldova nella Repubblica Italiana, e una rappresentanza delle Forze Armate moldave.

– Foto ufficio stampa Minardo –

(ITALPRESS).

