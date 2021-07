ROMA (ITALPRESS) – “Con il via libera deciso ieri in Ufficio di Presidenza la Camera dei deputati si appresta a restituire altri 35 milioni di euro allo Stato”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico che aggiunge: “Nel complesso sono 300 milioni in questa legislatura e mezzo miliardo nelle ultime due. Cifre significative che dimostrano un impegno costante al contenimento dei costi e alla lotta agli sprechi. Non sono tuttavia stati tralasciati i necessari investimenti per rendere il Parlamento sempre più al passo coi tempi e per affrontare la pandemia. Nei prossimi giorni entreranno a Montecitorio i primi vincitori del concorso per consiglieri specialisti in informatica, ed entro fine anno toccherà ai vincitori di altri concorsi già banditi e in via di completamento. Nel bilancio di previsione triennale sono poi stati conteggiati già i risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei deputati, che dalla prossima legislatura saranno 400. In questo caso si tratta a regime di oltre 50 milioni di euro ogni anno. Nel corso del mese di luglio il Bilancio sarà all’esame dell’Aula che lo approverà dopo l’esame degli ordini del giorno dei deputati”.

(ITALPRESS).