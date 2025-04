Camera ardente di Suor Paola in Campidoglio, venerdì i funerali

ROMA (ITALPRESS) – La camera ardente per Suor Paola, scomparsa ieri a 77 anni, sarà allestita presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Lo rende noto la Lazio che, “nella persona del presidente Claudio Lotito, esprime il più sentito ringraziamento al sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, e all’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, per aver accolto la richiesta di rendere omaggio a Suor Paola”.

A partire da domani, dalle 10 alle 19, sarà possibile tributare l’ultimo saluto all’amata religiosa, grande tifosa biancoceleste, presso la camera ardente mentre le esequie si svolgeranno venerdì alle ore 10:30 presso la Chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio.

“Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Suor Paola, esempio di bontà e solidarietà, che mi onoro di aver chiamato amica e con cui ho condiviso la passione calcistica. È triste il giorno in cui si spegne una luce, perché questo era Suor Paola: una luce di speranza e di amore per il prossimo. Ricordo con commozione i momenti passati insieme e le tante iniziative di volontariato e solidarietà a cui abbiamo collaborato. Suor Paola ci ricordava, ogni giorno, la nobiltà del gesto disinteressato. L’aiuto ai più deboli, ai più fragili, era al cuore della sua vita, delle sue azioni e delle sue preghiere. Da oggi, siamo tutti più poveri. Ma la tristezza, la perdita, appartengono solo a chi è rimasto nel mondo. Suor Paola è tornata nella casa del Padre”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

“In questo momento di grande tristezza sento il dovere di esprimere la mia più profonda riconoscenza verso Suor Paola per l’esempio di amore, sacrificio e passione che ha incarnato quotidianamente. Conserverò sempre il ricordo delle sue parole e del suo sorriso, capaci di scaldare il cuore di tutti e di infondere speranza anche nelle sfide più difficili. Suor Paola ci lascia un’eredità preziosa: la certezza che l’altruismo e la solidarietà siano la forza più grande che possiamo donare al prossimo”. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, dopo la scomparsa della figura amatissima da tutti i tifosi biancocelesti e dall’intera comunità romana.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).