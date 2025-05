“Cambio pelle”, nel libro di Di Pietro le strategie naturali anti invecchiamento

MILANO (ITALPRESS) – “La nostra pelle conosce tutto di noi, anche quello che non diciamo. Stress, stanchezza, emozioni, notti in bianco, abitudini sbagliate. È lo specchio della nostra salute e della nostra età“. Parola del professore Antonino Di Pietro – punto di riferimento in Italia per la medicina dermatologica e antiaging – che nel suo libro “Cambia pelle”, edito da Sperling & Kupfer e presentato a Milano, accompagna il lettore nel cuore dei problemi più comuni legati all’invecchiamento cutaneo e al benessere estetico, offrendo risposte concrete e scientificamente fondate.

“Se nella mia attività di ricerca e nelle visite con i miei pazienti, e quindi anche in questo libro, insisto tanto sulla naturalità non è per cavalcare la paura di invecchiare, ma per far capire che è normale che il tempo ci cambi, ed è lecito e importante accompagnare questo cambiamento – sottolinea -. Come? Valorizzando e dando alla pelle gli strumenti per difendersi e apparire più bella, senza barare. Perché tornare indietro nel tempo è un imbroglio, ma cogliere la giovinezza presente in ogni età è possibile. Nessun miracolo, nessuna scorciatoia: solo ciò che davvero funziona, come i nuovi laser rigeneranti, il Picotage o il Rimage, che non deformano i lineamenti ma rigenerano bellezza e giovinezza in modo naturale”.

Di Pietro approfondisce le strategie anti-invecchiamento cominciando dall’importanza di una corretta protezione solare all’adozione di routine skincare mirate, fino all’utilizzo di ingredienti attivi quali l’acido ialuronico o la fospidina, che stimolano la rigenerazione cutanea e mantengono la pelle elastica e luminosa. Si indagano le causa profonde della cellulite e come attraverso l’alimentazione e alcuni trattamenti mirati sia possibile drenare i liquidi in eccesso e contrastare l’effetto buccia d’arancia. Un focus anche su come cancellare e prevenire le macchie cutanee, ridurre occhiaie e borse, rendere più forti e lucenti i capelli.

-Foto xm4/Italpress-

(ITALPRESS).