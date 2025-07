ROMA (ITALPRESS) – In una cerimonia congiunta tenutasi presso la base navale di Aksaz la Marina Militare turca ha ufficialmente trasferito all’Italia il comando di due gruppi navali permanenti della NATO: lo Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2) e lo Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2). A formalizzare il passaggio di consegne è stato il Deputy Commander del Allied Maritime Command (MARCOM), ammiraglio Didier Maleterre, alla presenza dei comandanti uscenti e subentranti.

Il contrammiraglio turco H. Ilker Avci ha passato il comando del SNMG2 al contrammiraglio italiano Francesco Iavazzo, segnando la fine di un’intensa rotazione di sette mesi a bordo della fregata TCG Kemalreis. La nuova flagship del gruppo sarà la fregata FREMM Carlo Bergamini, nave di punta della flotta italiana per capacità multiruolo e interoperabilità NATO alla sua seconda volta (dopo quella del 2023) quale sede del comando tattico in mare del gruppo.

Durante il mandato sotto il comando turco, il gruppo ha preso parte a numerose esercitazioni multinazionali — tra cui Steadfast Dart, Dynamic Manta, Dynamic Mariner/FLOTEX, Mare Aperto e MED Strike — coprendo ogni area del Mediterraneo. Sedici navi da guerra provenienti da nove Paesi Alleati hanno operato congiuntamente per rafforzare la postura di deterrenza dell’Alleanza e garantire la sicurezza marittima nella regione.

Nel prendere il testimone il contrammiraglio Iavazzo ha affermato: “Continueremo a garantire la libertà di navigazione e la protezione delle principali rotte marittime, mantenendo una postura credibile e coesa di deterrenza. Professionalità, prontezza e coesione guideranno il nostro impegno quotidiano.”

In parallelo, il capitano di vascello turco Kürsat Kurnaz ha ceduto il comando dello SNMCMG2 al comandante italiano Fortunato Genovese. La nuova flagship del gruppo sarà il pattugliatore d’altura ITS Foscari, integrato operativamente dal cacciamine ITS Rimini. Durante i 202 giorni sotto comando turco, il gruppo ha partecipato a esercitazioni come ITAMINEX ed ESPMINEX, operando sia nel Mediterraneo che nell’Atlantico e contribuendo alla sicurezza delle linee marittime con la localizzazione di 57 mine da esercitazione e tre ordigni storici.

Il comandante Genovese ha commentato: “È un privilegio guidare questa squadra multinazionale. Lavoreremo per garantire sicurezza marittima, libertà di navigazione e per rafforzare l’integrazione tra le forze navali alleate”.

SNMG2 e SNMCMG2 sono due dei quattro gruppi navali permanenti della NATO, sotto il controllo operativo del MARCOM. Queste task force rappresentano la componente marittima ad alta prontezza dell’Alleanza, pronte a rispondere in ogni momento a minacce convenzionali e ibride, proiettando coesione, interoperabilità e deterrenza nel teatro euro-atlantico.

