Cambio al vertice del Gruppo Padova della Guardia di Finanza, Leonetti nuovo comandante

PADOVA (ITALPRESS) – Nella mattinata odierna, presso la Caserma “G. Polcaro” in Padova, ha avuto luogo l’avvicendamento nella carica di Comandante del Gruppo Padova della Guardia di Finanza, tra il Maggiore Nicola Gazzilli e il Capitano Daniele Leonetti.

Il Maggiore Nicola Gazzilli lascia l’incarico dopo aver trascorso 7 anni in Padova – di cui gli ultimi 3 al comando del Gruppo Padova, ove ha raggiunto brillanti risultati in ogni settore della vasta missione istituzionale della Guardia di Finanza – per assumere un prestigioso ruolo presso il Nucleo di Polizia economico – finanziaria di Venezia.

Il Capitano Daniele Leonetti, con pregresse esperienze operative presso la Compagnia Gorizia e il Nucleo di Polizia economico – finanziaria di Vicenza – realtà connotate da peculiari scenari operativi che ne hanno affinato le competenze – nell’assumere il nuovo incarico lascia Treviso, ove ha comandato, da ultimo, il Nucleo Operativo del locale Gruppo.

Il Comandante provinciale, Colonnello Alberto Franceschin, ha formulato al Capitano Leonetti le più vive felicitazioni per l’assunzione del prestigioso incarico di Comandante del Gruppo di Padova, rivolgendo sentiti ringraziamenti al Maggiore Gazzilli per l’egregio lavoro svolto negli anni trascorsi in territorio patavino.

