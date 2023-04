ROMA (ITALPRESS) – Lidia Dainelli, attuale Direttore PR e Stampa, assume l’incarico di sviluppare e guidare il nuovo reparto Environment, Social, Governance come Direttrice ESG Strategies.

Forte della sua vasta esperienza professionale, Lidia avrà il compito di elaborare iniziative e soluzioni volte a fornire una connotazione concreta e tangibile ad un settore strategico nell’evoluzione aziendale di Jaguar Land Rover Italia, in chiave di Etica e Sostenibilità, lavorando sui 3 pilastri strategici individuati dalla nostra Casa Madre. Planet Regenerate: il viaggio di Jaguar Land Rover verso il carbon net zero entro il 2039 attraverso l’elettrificazione, l’economia circolare, la materiality, la biodiversità e la catena di approvvigionamento. Engage for Good: la valorialità di un’Azienda che agisce come un Cittadino Globale stimolando attività positive e durature per il pianeta e per la comunità a livello nazionale, promuovendo e/o adattando quelle a carattere internazionale. Responsible Business: una politica etica e trasparente nei riguardi dei Collaboratori, dei Clienti, dei Fornitori per identificare Jaguar Land Rover come punto di riferimento nel settore automobilistico di lusso.

Isabella Podda, invece, attuale Experiential & Partnership MKT Senior Manager per Italia e per l’Europa, assume il ruolo di Direttrice PR e Stampa di Jaguar Land Rover Italia. L’esperienza, maturata prima in General Motors e poi in Jaguar Land Rover Italia in contesti nazionali ed internazionali, ha consentito ad Isabella di raggiungere traguardi aziendali importanti come l’introduzione della nuova dimensione del Modern Luxury nelle rappresentazioni del nostro brand; quanto appreso e sperimentato le consentirà, per il futuro, di consolidare il ruolo chiave della funzione PR e Stampa rispetto ai grandi cambiamenti che stiamo affrontando. Nei nuovi ruoli, sia Lidia Dainelli che Isabella Podda riporteranno a Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia. A Isabella Podda riporterà Cinzia Carta che mantiene il ruolo cruciale di Press Office Manager, mentre Mauro Vento, attuale Lifestyle Press Coordinator, assume l’incarico di Experiential & Partnership MKT Manager.

