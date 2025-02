ROMA (ITALPRESS) – Lo storico mercato di Piazza San Giovanni di Dio, nel Municipio Roma XII, avrà un nuovo volto. La Giunta capitolina ha approvato la delibera sul progetto definitivo del Nuovo Mercato Rionale San Giovanni di Dio a Monteverde. Dopo anni di attesa, si interverrà per migliorare e modernizzare il mercato, che attualmente si presenta ancora con le vesti degli anni Sessanta e con una serie di problemi legati alla mancanza di servizi e alle condizioni igienico sanitarie. Con l’approvazione della delibera, si passa all’avvio alla progettazione esecutiva (che ha una durata contrattuale di 45 giorni) dell’opera pubblica da 17 milioni di euro. Successivamente, verrà avviata l’attività di verifica e di successiva validazione del progetto esecutivo, al fine di permettere l’appaltabilità. Al termine di questa procedura partiranno i lavori per la realizzazione del Nuovo Mercato.

L’assetto finale del mercato sarà scelto attraverso un concorso internazionale di progettazione. Verrà realizzato in un’apposita area recintata, tra via Circonvallazione Gianicolense, via Giuseppe Ghislieri, via Federico Ozanam e l’asse stradale che corre parallelo a via Circonvallazione Gianicolense. Sarà dotato di servizi igienici destinati al pubblico e agli operatori che avranno a disposizione bagni a loro dedicati distinti per sesso e per attività (alimentari/non alimentari), oltre a locali ad uso spogliatoio.

La nuova struttura avrà pertanto 66 box di 16 metri quadrati ed altri 20 più grandi, pari a 24 metri quadrati: una superficie che comprende, in questo caso l’area di vendita. Per questa seconda tipologia di box è previsto anche uno spazio separato fisicamente dalla vendita, che potrà essere impiegato come laboratorio o come deposito. Inoltre, il progetto definitivo prevede anche 19 banchi più piccoli, di 10 metri quadrati, che saranno riservati ai produttori agricoli. La composizione architettonica pone al centro una piazza, pensata per favorire la fruibilità e la socialità all’interno del mercato, in un ambiente aperto a molteplici utilizzi e fruibile in diversi orari. Prevede anche luminose gallerie tra il quartiere e la piazza.

Secondo il Sindaco Roberto Gualtieri “il via libera a questo nuovo intervento di rigenerazione urbana e di rilancio che attendeva da anni di essere realizzato è l’ennesima conferma di quanto questa amministrazione voglia valorizzare gli spazi nevralgici di tutta la città. I mercati rionali rappresentano in questo senso un grande patrimonio storico oltre che un importante presidio commerciale e sociale e noi stiamo lavorando da tre anni alla riqualificazione e alla rinascita di tante di queste realtà. Grazie alla grande collaborazione con il territorio e con il Municipio, il Mercato di piazza San Giovanni di Dio tornerà ad essere il fulcro del quartiere con uno spazio più bello, più funzionale e ancora più attento ad un’offerta di qualità”.

“Con questo intervento rigenereremo non solo questo importantissimo mercato ma diamo una nuova vita a tutta la piazza che diventerà uno spazio vivo, vissuto e vitale. Sarà un bell’esempio di rigenerazione urbana nata dal confronto con il Municipio e tutto il territorio, in un quadrante, Monteverde Nuovo, protagonista di un momento di grande trasformazione grazie al nuovo tracciato della metro D e all’ipotesi di rifunzionalizzazione dell’Ospedale Forlanini come sede del Bambin Gesù”, spiega l’Assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti, Maurizio Veloccia.

“Finalmente si è sbloccato questo grande intervento che si trascinava da anni – commenta l’Assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini – Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno congiunto di tutti, in particolare dell’assessorato all’Urbanistica. Al termine di tutte le procedure di verifica e validazione del progetto esecutivo, il Dipartimento lavori pubblici avvierà la realizzazione dell’intervento”.

“L’Approvazione del progetto definitivo del mercato di San Giovanni di Dio rappresenta un ulteriore passo in avanti fondamentale. Ora al lavoro per chiudere il progetto di riallocazione dei banchi durante i mesi di cantiere e per mettere a bando l’opera in tempi brevi. Il lavoro a stretto contatto tra Comune e Municipio, l’impegno diretto del Sindaco e dell’Assessore Veloccia stanno sbloccando un lavoro atteso da troppi anni, a cui forse in tanti non credevano più. Il nostro obiettivo è proprio questo: ridare fiducia ai cittadini sul fatto che in questa città le opere si possono fare, e i cantieri si possono chiudere in tempi certi. Il mercato rientra in una strategica operazione di rilancio di tutto il quadrante, come testimoniano i lavori in corso per riqualificare via Ozanam, la sostituzione dei binari del tram 8, il rifacimento del manto stradale di via Donna Olimpia e Circonvallazione Gianicolense”, aggiunge il Presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti.

