Caligiuri “Diffondere la cultura della sicurezza è una necessità sociale”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Distretto AeroSpaziale della Sardegna (DASS) ha organizzato, per domani e martedì, alle ore 17, rispettivamente presso la Sala eventi Opificio Innova – Sa Manifattura in viale Regina Margherita 3 e nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari in via Marengo 2, due eventi sul tema dell’intelligence che può essere considerata oggi una necessità sociale. E’ infatti indispensabile agli stati per garantire la democrazia, la sicurezza, il benessere dei cittadini e può aiutare le persone a difendersi dalla disinformazione dilagante. Può quindi rappresentare uno strumento fondamentale per il nuovo secolo, il terreno dove si vince o si perde la sfida del mondo che verrà. Per affrontare questi temi non poteva mancare il professore Mario Caligiuri, presidente della Società Italiana di Intelligence, che in occasione del primo evento presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Intelligence” edito da Treccani e nel secondo terrà un seminario dal titolo “L’intelligence in guerra. Il mondo alla fine di un mondo”.

In entrambe le occasioni è prevista una tavola rotonda che consentirà un intenso confronto sugli argomenti trattati a cui parteciperanno Piero Arangino, ex capo centro Aisi, Francesco Greco, dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato Sardegna, Giovanni Giuseppe Ortolani, direttore della sede di Cagliari della Banca d’Italia nella giornata del 15 dicembre e lo stesso Piero Arangino, Natale Ditel, segretario generale dell’autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Francesco Micozzi, avvocato esperto di diritto dell’informatica in quella del 16.

“Sarà un grande onore – evidenzia il Presidente del DASS Cao – presentare il professore Mario Caligiuri al pubblico che vorrà assistere e svolgere il ruolo di moderatore delle tavole rotonde previste che si preannunciano particolarmente interessanti. Desidero ringraziare il dott. Raimondo Schiavone e Opificio Innova per aver ospitato il primo evento”.

“Diffondere la cultura della sicurezza – sottolinea il professore Caligiuri – è una necessità sociale. A questa logica, risponde la presentazione del libro sull’intelligence pubblicato dalla casa editrice Treccani, uno dei simboli culturali del Paese. E la circostanza che in Sardegna le iniziative vengano promosse dal distretto aerospaziale assume un rilievo davvero particolare”.

“Il distretto – conclude il Presidente Cao – continua a svolgere un ruolo rilevante non solo in chiave scientifica e tecnologica con particolare riferimento alle attività in corso per consentire al progetto Small mission to Mars di decollare ma anche in termini divulgativi e di approfondimento affrontando con l’ausilio di personalità del calibro del prof. Caligiuri tematiche di particolare interesse in un momento potenzialmente molto critico per la storia dell’umanità”.

