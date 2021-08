ROMA (ITALPRESS) – Il titolo del Calendario Pirelli 2022 di Bryan Adams sara’ “On The Road” e vedra’ ritratti grandi talenti del mondo della musica che Adams ha scattato tra Los Angeles e Capri, in una sorta di viaggio che ha unito artisti di nazionalita’, generi musicali, eta’ e percorsi professionali molto diversi. “Sulla strada e’ dove sono stato per gli ultimi 45 anni. Perche’ la vita di un musicista e’ fatta di strade, viaggi, attese negli hotel, ore dietro le quinte”, spiega l’artista canadese che ha scattato la 48esima edizione di The Cal in due giorni di intenso lavoro in giugno a Los Angeles, dove si e’ riunito la maggior parte del cast, seguiti da una giornata di lavorazione a Capri – a fine luglio. A Los Angeles – tra le strade cittadine, il Palace Theatre e l’hotel Chateau Marmont hotel – sono stati ritratti Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent e Kali Uchis, mentre a Capri – all’Hotel La Scalinatella – sono stati realizzati gli scatti di Saweetie. La presentazione di “On The Road” avverra’ come di consueto il prossimo autunno, in novembre, e segnera’ il ritorno del Calendario Pirelli, il cui progetto era stato sospeso lo scorso anno a fronte dell’emergenza Covid.

