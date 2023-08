Calenda “Sul salario minimo la politica si misuri con la realtà”

ROMA (ITALPRESS) - In vista dell'incontro con il governo sul salario minimo, il leader di Azione, Carlo Calenda, sottolinea come "se la politica non si misura con la realtà, con i problemi di milioni di italiani, allora non serve a nulla. Invitiamo le altre opposizioni a fare lo stesso". ads/gsl