Calenda “Siamo ad un tornante della storia in cui il bipolarismo è fratturato”

ROMA (ITALPRESS) – “Meloni ha fatto il suo intervento sulla sua prospettiva dei rapporti con gli Stati Uniti, ha parlato del suo programma di governo: per noi il punto dirimente, che spaccherà i due poli è che nei prossimi mesi l’Europa dovrà scegliere una autonomia strategica che implicherà investimenti comuni insieme sulla difesa e oggi noi sappiamo che Salvini non è d’accordo e che i 5 Stelle non sono d’accordo e il punto è: cosa fanno destra e sinistra? Perché questa è una scelta che ha lo stesso livello di importanza che fece De Gasperi decidendo di essere nella Nato e poi di cercare di costruire la Comunità europea. Noi a questa domanda non abbiamo una risposta”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a margine del congresso del partito.

“Il fatto fondamentale – aggiunge – è che stiamo per entrare in una crisi economica e le risposte che stanno arrivando non sono sufficienti né sul piano dell’energia, né sul piano dei salari e questo è un rischio gigantesco che si accompagna a quello geopolitico. Siamo ad un tornante della storia in cui il bipolarismo italiano è completamente fratturato”.

