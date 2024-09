Caldo record, Pecoraro Scanio “Governo riferisca su crisi climatica”

ROMA (ITALPRESS) - "Crisi climatica può causare danni per centinaia di miliardi di euro e governo ignora del tutto questa emergenza nella manovra di bilancio". Lo afferma, in una nota, Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e già ministro dell'ambiente che aggiunge: "Dopo un estate da record di caldo e di grandinate, trombe d'aria e eventi estremi mi aspetto che il governo riferisca al parlamento sulla crisi climatica e sulle previsioni. É assurdo che in una sessione di bilancio si ignori uno dei principali rischi economico e sociale dei prossimi anni e decenni", conclude.