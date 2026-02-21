Calderone “Un osservatorio per mappare l’impatto dell’IA nel mondo del lavoro”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Il 27 febbraio organizzeremo un importante evento a Roma per il lancio dell’osservatorio che si occuperà di mappare l’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. L’Italia è il primo paese in Europa ad aver tradotto l’IA in una norma”, questo “vuol dire avere la capacità e soprattutto gli strumenti per poter leggere oggi le dinamiche del mondo del lavoro che poi ci accompagneranno al lavoro del domani, quali lavori e soprattutto in che modo utilizzare l’intelligenza artificiale, partendo dal presupposto che deve essere di supporto all’uomo e non deve sostituire l’uomo nelle attività lavorative”. Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, a margine della winter edition del Forum in Masseria, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. “La sfida dell’innovazione vuol dire anche utilizzare in modo appropriato l’intelligenza artificiale per rendere il lavoro più sostenibile, come strumento e ausilio a favore anche di una sicurezza sul lavoro che deve avvantaggiarsi di questo”, ha aggiunto.

“I sindacati saranno convocati per la prossima settimana. Proseguire nella cassa integrazione a partire dal 1° marzo è una richiesta che ci viene dall’amministrazione straordinaria” dell’ex Ilva “perchè l’autorizzazione precedente era fino al 28 febbraio. Il nostro obiettivo, come Governo, è sempre stato quello di mantenere aperto un canale di confronto continuo e costante con i sindacati, perchè sono i rappresentanti dei sentimenti dei lavoratori dipendenti”, ha poi aggiunto sull’ex Ilva: “E’ una realtà importantissima soprattutto in termini di risorse umane che sono impiegate nei vari stabilimenti, da parte del ministero del Lavoro c’è la massima attenzione ad accompagnare i processi affinché l’azienda possa essere consegnata a un futuro imprenditoriale che possa parlare di recupero della piena produttività, nell’ambito di scelte aziendali che si coniughino anche con l’esigenza di intervenire sul piano ambientale”.

