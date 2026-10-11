ROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione rappresenta la prima e più importante forma di tutela della vita e della dignità delle persone. La sicurezza sul lavoro si costruisce intervenendo prima. Prima che si verifichi un incidente. Prima che un rischio si trasformi in una tragedia. Prima che una famiglia debba fare i conti con una perdita irreparabile. È questa la direzione che il Governo ha scelto di rafforzare con il decreto-legge n. 159 del 2025, il più ampio intervento organico in materia di salute e sicurezza sul lavoro dagli anni del Testo Unico. Un provvedimento che ha aperto nuove direttrici di azione, valorizzando formazione, innovazione, prevenzione, qualificazione delle imprese, incentivi agli investimenti in sicurezza e strumenti sempre più efficaci per individuare e gestire i rischi prima che producano conseguenze”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone in un video inviato all’Anmil, in occasione della Giornata Nazionale delle Vittime sul Lavoro.

“La sfida che abbiamo davanti è consolidare una cultura della sicurezza diffusa, perché la tutela della vita sul lavoro è una responsabilità che appartiene a tutti. La sicurezza sul lavoro è, prima di tutto, un investimento nella vita. E la prevenzione è il modo più concreto che abbiamo per difenderla. Continuiamo a farlo insieme, ogni giorno, con responsabilità, determinazione e rispetto per il valore di ogni persona che lavora. Per questo desidero ringraziare l’ANMIL, a partire dal suo Presidente Amedeo Bozzer, per il lavoro che svolge ogni giorno nel mantenere viva la memoria delle vittime e nel promuovere la cultura della prevenzione. Facciamo in modo che il ricordo di chi non c’è più continui a tradursi in impegno, responsabilità e azioni concrete per rendere il lavoro sempre più sicuro” aggiunge.

– Foto Ipa Agency –

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