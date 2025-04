Calderone “Bonus Giovani e Donne strumenti importanti per occupazione”

ROMA (ITALPRESS) - "Sono due strumenti molto importanti per dare risposte concrete e consolidare gli ottimi risultati registrati sul fronte dell'occupazione. Interveniamo su due criticità strutturali che nascono da lontano, ossia la partecipazione di giovani e donne. Con questi decreti diamo certezze e prospettiva alle imprese e ai lavoratori, continuando sulla strada di incentivazione del lavoro di qualità, a tempo indeterminato, con una particolare attenzione alla realtà del Mezzogiorno. Voglio ringraziare il Ministero dell'economia e finanze, il collega Giancarlo Giorgetti, per la collaborazione e per il risultato ottenuto". Così il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, in una dichiarazione sui decreti di attuazione del Bonus Giovani, previsto dall'articolo 22, e del Bonus Donne, come definito dall'articolo 23, del Decreto Coesione. sat/mca1 (Fonte: Ministero del Lavoro)