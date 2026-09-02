Calcio a 5, Acqua Lete rinnova l’impegno per la stagione 2026/2027

ROMA (ITALPRESS) – Acqua Lete conferma il proprio impegno nel futsal italiano e rinnova per la stagione sportiva 2026/2027 l’accordo con la Divisione Calcio a 5. Il rapporto, nato nel 2021, si consolida ulteriormente attraverso un percorso che vede il brand protagonista accanto a una disciplina capace di esprimere velocità, tecnica, spettacolo e grande partecipazione. Un’affinità costruita sulla condivisione di valori come energia, determinazione e spirito di squadra. Nel corso della nuova annata sportiva, Acqua Lete accompagnerà la Divisione nei principali appuntamenti del calendario, continuando a essere presente accanto ad atleti, società e appassionati. “Siamo felici di proseguire il percorso intrapreso con la Divisione Calcio a 5 -commenta Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete – In questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare da vicino la crescita e il dinamismo di questa disciplina. Per Acqua Lete lo sport rappresenta da sempre un importante territorio di condivisione e poter continuare a essere presenti nel futsal italiano è per noi motivo di grande soddisfazione. Affrontiamo questa nuova stagione con entusiasmo e con la volontà di vivere insieme nuovi momenti di sport”.

“Un’altra azienda di caratura nazionale come Lete conferma la propria fiducia nel futsal italiano – commenta Stefano Castiglia, presidente della Divisione Calcio a 5 – Per noi è motivo di grande orgoglio continuare a costruire partnership di assoluto rilievo e, soprattutto, constatare come un numero sempre crescente di aziende leader nel panorama italiano scelga di entrare a far parte della nostra famiglia sportiva. Acqua Lete sarà al nostro fianco nei principali eventi della stagione e lungo il percorso quotidiano che rappresenta l’essenza e la forza della nostra disciplina. Si tratta di una collaborazione prestigiosa, che ci accompagnerà in un’annata che si preannuncia ricca di appuntamenti, emozioni e nuovi traguardi”.

– foto ufficio stampa Acqua Lete –

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