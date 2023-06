Calabria, Gallo “Efficace azione di promozione nel mondo”

"Stiamo conducendo un'efficace azione di promozione che ci sta portando in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo". Lo afferma Gianluca Gallo, assessore agricoltura Regione Calabria, intervenuto al Summer Fancy Food Show di New York. mgg/gtr