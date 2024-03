NAPOLI (ITALPRESS) – “Oggi a Caivano abbiamo fatto un passo fondamentale perchè se noi vogliamo pensare al futuro di questa terra e di questo territorio dobbiamo pensare alle nuove generazioni, ai bambini”. Lo dice il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, parlando con i cronisti a Caivano (Napoli) a margine della sua partecipazione alla cerimonia di insediamento del Consiglio delle bambine e dei bambini all’istituto comprensivo Milani. “E’ mio costume esprimere i sentimenti veri: io, dopo 17 mesi di incarico, oggi ho provato un’emozione fortissima che è paragonabile a quella che ho provato quando ero davanti a Mattarella a firmare il mio impegno come ministro” ammette Zangrillo.

“Abbiamo fortemente voluto – aggiunge – questo coinvolgimento dei bambini e devo dire che abbiamo trovato le istituzioni scolastiche molto sensibili e disponibili mentre i bambini erano emozionati, coinvolti, nella parte: non mi aspettavo una meraviglia del genere. Noi dobbiamo fare delle cose difficili, perchè riportare questo territorio sotto il controllo dello Stato non è una passeggiata di salute, ma queste cose le dobbiamo fare avendo a mente dei passaggi ineludibili e il coinvolgimento delle nuove generazioni è fra questi. Se noi vogliamo guardare al futuro di Caivano, dobbiamo pensare a chi tra qualche anno avrà la responsabilità di gestire, di coltivare, questo territorio e quindi è proprio dalle scuole e dai bambini che deve partire questa cultura del rispetto, dello Stato, delle regole e per me oggi abbiamo fatto un passaggio fondamentale”.

“Stiamo facendo tantissime altre cose – prosegue ancora il ministro -: abbiamo avviato il Tavolo permanente per il rilancio economico del territorio. Stiamo lavorando tantissimo per rafforzare la capacità amministrativa del Comune di Caivano, sono tutte cose importanti. Però questa è ancora più importante delle altre perchè qui stiamo proprio lavorando sulla cultura, sulle persone e lo stiamo facendo partendo dai giovani. Ho vissuto questa giornata con emozione e grande soddisfazione perchè penso che stiamo facendo i passi giusti” chiosa Zangrillo.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).