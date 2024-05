Caivano. Castellone “Non servono interventi spot”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Non ci servono interventi spot ma strutturali per fare in modo che tutte le Caivano d'Italia possano rinascere. Servono lavoro, pressidi di legalità, serve partire dal rafforzamento della scuola, da quell'educazione che passa attraverso gli esempi che si danno e quello di ieri non è un esempio positivo. Lo ha detto Mariolina Castellone, Vicepresidente del Senato. xc9/pc/gsl