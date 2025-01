Cagnolina cade in una scarpata nel Ragusano, tratta in salvo

RAGUSA (ITALPRESS) - Soccorsa e tratta in salvo dai Vigili del fuoco una cagnolina di nome Bianca, caduta accidentalmente in una scarpata per circa 6 metri, nella zona di San Rocco a Ragusa Ibla. Allertati dalla proprietaria, i Vigili del fuoco di Ragusa sono intervenuti sul posto e, dopo avere liberato parte della scarpata dalla fitta vegetazione, utilizzando tecniche speleo alpino fluviale, sono riusciti a raggiungere la cagnolina, impaurita e infreddolita, portandola sulla strada e consegnandola sana e salva alla proprietaria. vbo