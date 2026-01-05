CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il piano urbanistico comunale è di fondamentale importanza. Ora siamo nella fase delle osservazioni, quindi nell’arco di un anno arriverà in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva e sarà immediatamente efficace. Abbiamo approvato il Plus, per i servizi alle persone, in stretta intesa con la Asl per una diffusione capillare della sanità, per rispondere ai bisogno di chi ha delle fragilità. L’altro aspetto è quello dello stadio: è stato presentato il piano economico finanziario e avremo riscontro sulle analisi del piano presentato dal Cagliari Calcio, poi torneremo in Consiglio perla conferma della pubblica utilità e infine la gara”. Così il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, racconta all’Italpress quelli che sono stati gli ultimi fondamentali passaggi del 2025 per la sua amministrazione. Tre punti che proiettano l’amministrazione da lui guidata in un 2026 cruciale per il suo terzo mandato da sindaco, che sarà all’insegna di importanti lavori pubblici.

“I lavori a Sant’Elia sono già partiti – prosegue Zedda a proposito della riqualificazione del quartiere che ospiterà il nuovo stadio – stiamo riqualificando i sottoservizi in relazione a un problema relativo alle fogne. Sono interventi portati avanti con la Regione su quei luoghi rimasti incompiuti fin dagli anni ’70. Ma stiamo intervenendo anche sul parco degli anelli, che ospiterà una serie di aree sportive e di riqualificazione a verde, poi oltre allo stadio anche il palazzetto dello sport”. Non solo Sant’Elia: “Ci sono investimenti molto importanti per Pirri, Sant’Avendrace, San Benedetto, Mulinu Becciu, San Michele. Ogni quartiere avrà una serie di investimenti accompagnati, visto che siamo nella fase di aggiudicazione del nuovo bando sui rifiuti e della gara per le manutenzioni di strade, piazze e marciapiedi. Ma anche per quanto riguarda la sicurezza stradale con gli attraversamenti pedonali rialzati. Interverremo poi sull’illuminazione pubblica, perché è quotidiano il problema legato all’assenza di illuminazione a causa di una serie di cabine e cavidotti che sono da sostituire, così come sulla manutenzione del verde. Il 2026 quindi avrà una serie di progetti su tanti ambiti che riguarderanno la manutenzione ordinaria e straordinaria in tutta la città”.

Tra i principali fronti su cui il sindaco Zedda promette di non mollare la presa c’è il tema della sicurezza in centro. Nel corso del 2025 alcuni fatti rilevanti di mala movida e microcriminalità hanno portato all’istituzione della “zona rossa” tra Marina e Stampace, in un lavoro coordinato tra giunta, forze dell’ordine e prefettura. “Intanto bisogna dire che dai dati Cagliari risulta tra le città più sicure d’Italia – premette il sindaco – non è un problema legato a episodi di criminalità organizzata. C’è una richiesta da parte di cittadini e cittadine, giustamente, a causa di una serie di fenomeni che riguardano danni alle cose o furti, così come per la turbolenza di alcuni giovani. Su questo stiamo intervenendo, ma essendo una competenza dello Stato la richiesta è di potenziare i presidi delle forze dell’ordine in termini di mezzi, di uomini e di donne sul territorio”.

– foto xd4/Italpress –

(ITALPRESS).