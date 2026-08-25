McDonald’s Italia, Favaro “Continuiamo a crescere con il Paese”

RIMINI (ITALPRESS) – “Nel 2026 McDonald’s Italia celebra quarant’anni di presenza nel Paese. Quarant’anni nei quali, secondo uno studio realizzato da Althesys, le nostre attività hanno generato 29 miliardi di calore condiviso per l’economia italiana: un dato che comprende occupazione, gettito fiscale e acquisti dalle filiere nazionali, e che misura il contributo che un’impresa può portare al Sistema Paese quando sceglie di crescere insieme alle comunità in cui opera”. Così Giorgia Favaro, amministratrice delegata di McDonald’s Italia, parlando al Meeting di Rimini.

“In questi quarant’anni, è cambiata anche l’Italia. Sono cambiati i consumi, le abitudini e le aspettative delle famiglie: oggi – ha aggiunto – viviamo in una fase caratterizzata da una maggiore attenzione alla spesa e da una ricerca sempre più forte di equilibrio tra qualità, convenienza e semplicità. E anche il ruolo delle imprese evolve di conseguenza”.

“Per noi – ha spiegato Favaro – questo significa continuare a garantire accessibilità. Significa fare in modo che un pasto fuori casa resti un’occasione possibile per il maggior numero di famiglie. Significa offrire qualità, scelta ed esperienza in modo semplice, vicino e accessibile. Guardando a questi quarant’anni, la soddisfazione per il percorso compiuto si accompagna all’ambizione di continuare a fare la nostra parte. Solo nel 2026 prevediamo l’apertura di circa 60 nuovi ristoranti e la creazione di 5.000 nuovi posti di lavoro. Perché crediamo che creare occupazione, sostenere le filiere e rafforzare la nostra presenza nei territori significhi contribuire in modo concreto alla crescita e alla vitalità del Paese, come in questi primi quarant’anni, come oggi, come nei prossimi quarant’anni”, ha concluso.

-Foto ufficio stampa Omnicom-

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