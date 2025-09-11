WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Proseguono le ricerche del killer del 31enne attivista di destra Charlie Kirk, freddato con un colpo d’arma da fuoco mentre era impegnato in un discorso agli studenti della Utah Valley University. L’Fbi ha rilasciato due persone fermate nelle prime fasi delle indagini.

Grazie alle telecamere all’interno del campus, gli agenti sono stati in grado di intercettare i movimenti del killer prima e dopo lo sparo. Sarebbe stato anche recuperato il fucile utilizzato per l’attentato, che conserverebbe impronte al momento sotto esame da parte della polizia scientifica.

L’Fbi di Salt Lake City ha inoltre emesso un comunicato stampa in cui è pubblicata una fotografia che immortala quello che potrebbe essere il responsabile dell’omicidio Kirk. “Chiediamo l’aiuto del pubblico per identificare questa persona di interesse in relazione alla sparatoria mortale di Charlie Kirk alla Utah Valley University” si legge nella nota.

LE PAROLE DI TRUMP

Trump ha poi annunciato il conferimento postumo della medaglia presidenziale della libertà a Charlie Kirk. “Penso che Charlie sia un gigante della sua generazione”, ha detto Trump durante il suo discorso al pentagono in occasione della commemorazione dell’11 settembre. Il capo della Casa Bianca ha definito inoltre Kirk un “paladino della libertà” e “un’ispirazione” per tante persone in America.

MELONI “NON CI FAREMO INTIMIDIRE”

“Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social, commentando un post con la foto a testa in giù dell’attivista dell’ultradestra Charlie Kirk e la scritta meno uno.

