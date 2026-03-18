MILANO (ITALPRESS) – “Un gioiello tecnologico con il quale entriamo in un segmento composto da famiglie, seconde auto con necessità di spazio”. Con queste parole Alessandro Grosso, Country Manager BYD & Denza Italia, descrive la ATTO 2 DM-i, la nuova arrivata di BYD presentata oggi a Milano. Si tratta di un nuovo SUV compatto che porta nel segmento una combinazione di tecnologia avanzata, efficienza, riduzione dei consumi e spaziosità interna. Con la tecnologia Super Hybrid con Dual Mode, ATTO 2 DM-i introduce un approccio diverso alla mobilità, puntando sull’innovazione tecnologica che permette di abbattere i costi di utilizzo quotidiano. A pochi giorni dal lancio ufficiale, BYD si pone “in uno stato di salute molto importante. Siamo il brand più ricercato su Google nell’ultimo trimestre, abbiamo una quota di ricerca più alta rispetto ad altri concorrenti premium. Ma soprattutto BYD è sinonimo di tecnologia e di valore: 2,6% di quota a gennaio-febbraio, siamo nella top 15 totale energie e con oltre il 16% di quota siamo primi se parliamo solo di New Energy Vehicle (NEV)”. La vettura misura 4.330 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza, con un passo di 2.620 mm, progettato per massimizzare lo spazio interno, ai vertici della categoria, e mantenere sbalzi ridotti. Il bagagliaio offre una capacità di 425 litri, che può arrivare fino a 1.335 litri abbattendo i sedili posteriori.

Il frontale è caratterizzato da fari full LED e sottili luci diurne, che gli conferiscono un aspetto moderno e accattivante. Il paraurti con linee scolpite e prese d’aria verticali contribuisce a migliorare l’efficienza aerodinamica, mentre le fiancate dinamiche e il tetto “flottante” enfatizzano il carattere sportivo del SUV.

Nella parte posteriore spiccano i fanali con design “Chinese knot”, uniti da una barra luminosa orizzontale; lo spoiler superiore completa il profilo con un richiamo allo stile sportivo del marchio. Rispetto alla versione totalmente elettrica, la ATTO 2 DM-i introduce una griglia frontale più ampia, nuovi dettagli decorativi nel paraurti e una diversa disposizione dei loghi posteriori, insieme al nuovo badge BYD posto al centro del portellone. Come spiegato da Davide Lanna, Head of Product BYD Italia, “ci sono due versioni. La Active ha una batteria da 7,8 kWh, una potenza di 122 kW, con un’autonomia elettrica di 40 km e un’autonomia totale di 930 km. Nella versione Boost abbiamo invece un pacco batterie più grande da 18 kWh fino a 156 kW di potenza, 90 km di autonomia elettrica e fino a 1.000 km di autonomia totale. Entrambe hanno un motore 1.500 aspirato di trazione anteriore”. La nuova ATTO 2 DM-i introduce nel segmento dei SUV compatti la tecnologia Super Hybrid con DM-i (Dual Mode). Il sistema combina motori elettrici ad alta efficienza, la Blade Battery e il motore termico Xiaoyun da 1,5 litri, che raggiunge un’efficienza termica fino al 43,04%. Il sistema opera principalmente in due modalità: nella modalità EV, le ruote sono mosse esclusivamente dal motore elettrico, consentendo una guida silenziosa e a zero emissioni; nella modalità ibrida HEV, il motore termico genera energia per ricaricare la batteria e supportare il motore elettrico. Quando è richiesta maggiore potenza, il sistema passa automaticamente dal funzionamento in serie alla modalità parallela, combinando l’azione dei due propulsori. Il risultato è un’esperienza di guida che per la maggior parte del tempo resta simile a quella di un veicolo elettrico, fino a 90 km di autonomia a zero emissioni e consumi medi combinati di soli 20 km con 1 litro.

Questa architettura tecnologica consente di ridurre significativamente i costi complessivi di utilizzo, grazie a consumi estremamente contenuti e alla possibilità di utilizzare l’energia elettrica per gran parte degli spostamenti quotidiani. Con una ricarica completa e il pieno di carburante, l’autonomia totale può raggiungere fino a 1.000 km. Le prestazioni sono brillanti: con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e una velocità massima di 180 km/h. La ATTO 2 DM-i Active è equipaggiata con un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida disponibili di serie su tutta la gamma. Tra le dotazioni figurano airbag multipli, cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, rilevamento dell’angolo cieco, mantenimento attivo della corsia e riconoscimento dei segnali stradali. La versione Boost integra in più rispetto alla Active, la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW, trasformando l’auto in una vera fonte di energia portatile. Per quanto riguarda gli interni, nella versione Active troviamo in plancia una strumentazione digitale da 8,8 pollici e un touchscreen centrale da 12,8 pollici con sistema multimediale aggiornato e il nuovo assistente vocale “Hi BYD”, potenziato dall’IA. Nella versione Boost l’equipaggiamento si arricchisce con tetto panoramico in vetro, sedile conducente con regolazione elettrica e sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, vetri posteriori oscurati e ricarica wireless da 50 W per smartphone. Il veicolo è coperto da 6 anni di garanzia sul veicolo e 8 anni o 250.000 km sulla batteria, con una State of Health (SOH) garantita di almeno il 70%.

foto: ufficio stampa BYD Italia

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