Byd, Grosso “In Italia valiamo l’1,7%, obiettivo 20 mila auto”

TORINO (ITALPRESS) - "Byd Italia sta crescendo in maniera organica, valiamo ormai l'1,7% di quote, il nostro prossimo obiettivo è raggiungere le 20 mila unità per strada". Lo ha detto Alessandro Grosso, country manager Italia di Byd e Denza, all'apertura del Salone dell'Auto di Torino. "Byd per la seconda volta consecutiva è al Salone, dove portiamo un'anteprima mondiale che è la nostra nuova Seal 6 in versione touring e anche in versione sedan. Portiamo la tecnologia Dmi, introducendone e ampliandone la gamma. Presentiamo la touring perché, in un mercato dominato dai Suv, notiamo che la tendenza è quella di appiattirsi e rimpicciolirsi per l'efficienza energetica Ecx - ha aggiunto Grosso - Per questo introduciamo la tecnologia Dmi che permette di arrivare fino a 1350 km in combinato, con oltre 100 km in elettrico, senza problemi di range, valida sia per le famiglie che cercano praticità, spazio e comfort, ma anche per i professionisti, i cosiddetti commerciali di lungo raggio".