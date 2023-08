ROMA (ITALPRESS) – Debutta in Italia la Dolphin, il nuovo modello elettrico del segmento C del marchio Byd. La berlina a 4 porte del colosso cinese della mobilità elettrica sarà la prima ad adottare il concetto di design “Ocean Aesthetics”. Ispirandosi alle forme del mammifero marino, la linea è semplice e funzionale, immediatamente riconoscibile grazie al profilo arrotondato e alla silhouette laterale che ricorda le forme di un delfino che salta. I sedili sportivi e i poggiatesta ergonomici possono ospitare a bordo fino a cinque persone. I posti anteriori riscaldati sono dotati di regolazione elettrica a sei vie per il conducente e a quattro vie per il passeggero. Da un punto di vista tecnico, la Dolphin offre una batteria BYD Blade al litio ferro fosfato da 60 kilowattora, in grado di garantire 427 chilometri di autonomia, con tempi di ricarica brevi: dal 30 all’80 per cento in soli 29 minuti. La batteria offre prestazioni senza compromessi, garantendo un’elevata densità di potenza con un consumo energetico estremamente basso. La Dolphin, inoltre, è costruita sulla piattaforma e-Platform 3.0 di BYD per il massimo dell’efficienza di tutti gli applicativi tecnologici connessi al veicolo. Il gruppo propulsore elettrico di Byd 8-in-1, con una potenza fino a 204 cavalli e la trazione anteriore, integra l’unità di controllo del veicolo. Tra le dotazioni di serie c’è anche una pompa di calore integrata ad alta efficienza.

BYD Dolphin è dotata di serie di numerosi sistemi di sicurezza e di assistenza avanzata alla guida. Tutti i modelli sono dotati di avviso di collisione anteriore (Forward Collision Warning), frenata autonoma di emergenza (Autonomous Emergency Braking), avviso di collisione posteriore (Rear Collision Warning), avviso di traffico trasversale posteriore e frenata automatica (Rear Cross Traffic Alert e Rear Cross Traffic Brake), assistenza al mantenimento della corsia (Lane Keep Assistance ed Emergency Lane Keep) e assistenza al cambio di corsia (Lane Change Assist).

L’Adaptive Cruise Control e l’Intelligent Cruise Control aumentano il piacere di guida. La telecamera panoramica offre al conducente una visibilità a 360 gradi per il massimo della sicurezza in manovra. Inoltre, come ausili alla guida aggiuntivi, sono inclusi un sistema di rilevamento dell’angolo cieco, il controllo elettronico della stabilità ESP, il controllo della trazione, il controllo della velocità in discesa (Hill Decent Control), il freno automatico su strade in pendenza (Automatic Vehicle Hold), il riconoscimento dei segnali stradali con controllo intelligente del limite di velocità (Intelligent Speed Limit Information/Control).

L’esperienza di guida è ulteriormente esaltata dal regolatore automatico della velocità (Adaptive Cruise Control) e intelligente (Intelligent Cruise Control). La telecamera panoramica garantisce una visibilità a 360 gradi attorno al veicolo per manovre in tutta sicurezza. Massimo della tecnologia ai fini della sicurezza anche per quanto riguarda l’illuminazione durante la guida notturna, grazie all High Beam Assist (abbaglianti automatici), ai fari adattivi (Adaptive Front Headlights) e al sistema Follow Me Home (illuminazione esterna di cortesia) di serie. Ispirato dalle caratteristiche della natura, il team di design ha conferito alla BYD Dolphin interni bicolore, così come all’esterno, il tutto al fine di creare un senso di esclusività e qualità. BYD Dolphin sarà disponibile in sette combinazioni di colori. In occasione del Brand Launch italiano, ecco in anticipo anche i prezzi di BYD Dolphin. La gamma partirà con una la versione Active da 30.790 euro con batteria da 45KWh per passare alla Boost sempre con la batteria da 45KWh a 31.490 euro. Per le varianti a 60KWh si passa alla Comfort da 35.490 euro e si finisce con la versione top di gamma Design a 37.490 euro. BYD Dolphin sarà presto preordinabile e le prime consegne sono fissate indicativamente per il mese di settembre.

