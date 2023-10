Burnett “Trump su orme Berlusconi? No, su quelle di Mussolini”

Burnett “Trump su orme Berlusconi? No, su quelle di Mussolini”

NEW YORK (ITALPRESS) - Intervista a New York al politologo ed ex diplomatico americano Stanton H. Burnett, co-autore del saggio “The Italian Guillotine”. col/sat/abr/gtr