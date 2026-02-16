Buonfiglio “Sono contrario a parlare di record, ma ce la metteremo tutta fino alla fine”

MILANO (ITALPRESS) – “Io sono contrario a parlare di record, ma posso dire che ce la mettiamo ancora tutta fino alla fine“. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a Casa Italia a Milano, rispondendo sulla soddisfazione per il record di medaglie.

“Ho sempre sostenuto che saremmo arrivati preparati, perché il difficile quando giochi in casa è arrivare preparato, riuscendo ad isolarti dalle pressioni che hai. Noi non siamo il calcio e le nostre atlete, i nostri atleti non sono abituati alle pressioni della comunicazione come i nostri calciatori e quindi giocare in casa aveva questo aspetto negativo da gestire. Però ero convinto che erano tutti pronti perché gli staff federali con i presidenti hanno curato ogni minimo dettaglio. La preparazione olimpica con l’Istituto di Medicina di Scienze dello Sport -ormai da 4 anni seguivano tutti gli atleti e le atlete che fanno parte del club olimpico-, le attrezzature, l’alimentazione, quindi siamo stati davvero professionali, la collaborazione coi gruppi sportivi militari determinante. Ha funzionato tutto, ognuno ha fatto quello che doveva fare e penso che abbiamo contribuito con questi risultati a valorizzare tutta l’organizzazione, nel senso che l’obiettivo era quello di presentare al mondo l’Italia nel miglior modo possibile e noi con queste medaglie siamo i primi per numero di discipline in cui abbiamo preso le medaglie. Un altro aspetto che mi fa piacere sottolineare è la partecipazione femminile. Il terzo aspetto è che dietro ogni medaglia c’è una vera storia di umanità” ha detto il numero uno del Coni.

