Buonfiglio “Anno intenso e gratificante, l’impegno per il fair play è una...

Buonfiglio “Anno intenso e gratificante, l’impegno per il fair play è una sfida”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Il bilancio del primo anno da presidente del Coni dal punto di vista personale è meraviglioso, gratificante. I campioni che vengono premiati sono un esempio meraviglioso, ancora una volta c'è un senso di affetto e gratitudine per portare avanti questo premio. Mi auguro che tra dieci anni tutti si comporteranno bene, è una sfida alla quale siamo contenti di partecipare". Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della cena di gala del premio Fair Play Menarini, in svolgimento a Firenze. f39/xb8/xr5/gm/azn