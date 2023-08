ROMA (ITALPRESS) – Esordio vincente per l’Italbasket ai Campionati del mondo. Alla Philippine Arena di Manila, gli azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno battuto per 81-67 l’Angola. Un match con tante luci e qualche ombra per l’Italia, che tornerà in campo domenica, allo Smart Araneta Coliseum di Quezon City, contro la Repubblica Dominicana (alle 10 in Italia, le 16 locali, con diretta su Rai Due, Sky Sport e DAZN) e martedì, di nuovo a Quezon City, contro i padroni di casa delle Filippine (alle 14 in Italia, le 20 locali, con diretta su Rai Due, Sky Sport e DAZN).

Qualche cosa resta da registrare nei meccanismi di Gigi Datome e compagni, nonostante le sette vittorie in altrettante uscite registrate nell’ultimo mese nelle amichevoli preMondiali. 19 punti per Fontecchio e 18 per Tonut nella prima “sofferta” gara degli azzurri nel torneo iridato. Il match è stato equilibrato sino all’ultimo quarto. Da sottolineare le 4 stoppate di Melli, brillante soprattutto in fase difensiva.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

