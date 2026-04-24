Bulgaria, Orlando “Nuovo governo rispetti i principi chiave dell’Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “La premessa è sempre il rispetto per la volontà del popolo bulgaro e, dunque, il rispetto del risultato elettorale. Tuttavia, dal punto di vista europeo, siamo chiamati a vigilare affinché non vengano violate le ragioni fondative dell’Unione”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Leoluca Orlando commentando l'esito del voto in Bulgaria e i possibili scenari per il nuovo governo di Sofia. xf4/sat/gtr