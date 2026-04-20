Bulgaria, Meloni “Congratulazioni e buon lavoro a Radev”

Roma, Italia 15 luglio 2025: Dichiarazioni congiunte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ed il Cancelliere federale dell'Austria, Christian Stocker nella sala dei Galeoni a Palazzo Chigi.

ROMA (ITALPRESS) – “Le mie più vive congratulazioni a Rumen Radev per il successo elettorale. I rapporti tra le nostre Nazioni sono profondi, figli di un legame storico, economico e culturale che si è consolidato nel tempo. Sono certa che sapremo rafforzare ulteriormente il partenariato tra Italia e Bulgaria, sia sul piano bilaterale che nel più ampio contesto delle sfide che ci attendono in Europa e nello scenario internazionale. Buon lavoro”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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