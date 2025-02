SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciatrice d’Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, ha incontrato il Ministro della Salute della Repubblica di Bulgaria, Silvi Kirilov, per passare in rassegna le prospettive della collaborazione bilaterale, in particolare in quella della prevenzione oncologica, proseguendo sulla scia dei colloqui avviati con la visita a Sofia del Ministro della Salute italiano, Orazio Schillaci, il 5 marzo 2024. All’incontro ha partecipato anche il Direttore della Direzione “Coordinamento europeo e cooperazione internazionale”, Katya Ivkova.

In particolare l’incontro si è focalizzato sulla promozione dello scambio di conoscenze, migliori pratiche e approcci innovativi per migliorare la prevenzione del cancro dove c’è ampio spazio per la cooperazione tra i due Paesi.

-foto ufficio stampa Ambasciata d’Italia a Sofia –

(ITALPRESS).

