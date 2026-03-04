Bucci “La riforma del sistema portuale sia fatta con ottica Think Globally, Act locally”

MILANO (ITALPRESS) – La riforma del sistema portuale “deve essere fatta con l’ottica del ‘Think Globally, Act locally”. Questo vuol dire che, come in tutte le aziende multinazionali, le linee guida si fanno al centro mentre le attività e tutto il resto si fa in periferia”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Liguria Marco Bucci a margine della decima edizione dell’evento “Shipping meet industry” in corso a Milano. “Quindi ci deve essere una linea guida nazionale per quello che riguarda la riforma portuale, poi ovviamente ciascun porto deve fare il suo lavoro. Le strategie, gli grandi investimenti invece devono essere gestiti ovviamente a livello centrale. È una cosa assolutamente normale”, ha sottolineato.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).