MILANO (ITALPRESS) - “Tra un anno verrò qui a far vedere che la riforma della sanità è un fatto ed è riuscita veramente”. Lo afferma Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. Un bilancio di fine 2025, a poco più di un anno dall'insediamento della sua giunta, che parte dalla sanità e tocca i temi dell'economia: “La Liguria - dice il governatore - è già cresciuta negli ultimi cinque anni” e nell'ultimo “è cresciuta ancora di più”. Sul tavolo la riforma della sanità approvata la settimana scorsa in Consiglio regionale: tra i punti chiave, una sola azienda per tutta la regione e il coordinamento degli ospedali genovesi. “Questa riforma non è fatta per risparmiare, ma per mettere risorse dove servono - ricorda Bucci -. Anzi, prevediamo che le risorse aumenteranno nel 2026, nel 2027 e nel 2028. Siamo pronti a spendere di più, ma spendere sul territorio, vicino al cittadino”. sat/gsl