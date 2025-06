Bucci “Fincantieri motore di sviluppo tecnologico e sociale per la Liguria”

GENOVA (ITALPRESS) – “La Blue Economy è fondamentale per Genova. Fincantieri, con la sua filiera, genera ricadute occupazionali in tutta la Liguria. Deve essere protagonista della navalmeccanica del futuro, dialogando con Iit e Università per innovare e rafforzare la sua tecnologia. Ma lo sviluppo deve riguardare anche il territorio e le persone che ci vivono e lavorano: vogliamo per il territorio e per chi ci abita uno sviluppo parallelo a quello dell’azienda”.

Così oggi il presidente della Regione Liguria Marco Bucci all’incontro “Cantieri aperti” organizzato da Fincantieri negli stabilimenti di Sestri Ponente.. “Parliamo di progetti concreti – ha aggiunto Bucci – come l’integrazione dei lavoratori stranieri, i corsi di lingua, gli asili aziendali, l’idea di un museo della cantieristica. Vogliamo che Sestri Ponente, e l’intera città, siano orgogliose di avere Fincantieri sul proprio territorio”.

– Foto Ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS)