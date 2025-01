MILANO (ITALPRESS) – Si prospetta un 2025 all’insegna dei grandi concerti per Brunori Sas, e L’albero delle noci si prepara a dare i suoi frutti anche nella stagione estiva. Dopo aver annunciato la traversata live di marzo nei principali palasport italiani, e i due imperdibili appuntamenti live con orchestra del 18 giugno al Circo Massimo di Roma e del 3 ottobre all’Arena di Verona, Dario Brunori svela oggi le date del suo “L’albero delle noci – Tour Estate”, il nuovo tour prodotto da Vivo Concerti che nei mesi estivi lo vedrà protagonista di 13 appuntamenti nelle arene e nelle rassegne musicali più importanti d’Italia. Il tour partirà da Codroipo (UD) a Villa Manin il 28 giugno, per poi toccare: Collegno (TO) al Flowers Festival l’1 luglio; Pistoia al Pistoia Blues il 5 luglio; Genova all’Altraonda Festival l’11 luglio; Cattolica (RN) all’Arena della Regina il 13 luglio; Fermo a Piazza del Popolo il 15 luglio; Salerno A Piazza della Libertà il 17 luglio; Bari al Locus Festival il 18 luglio; Assisi (PG) a Suoni Controvento l’1 agosto; Alghero (SS) al Festival Abbabula il 3 agosto; Diamante (CS) al Teatro dei Ruderi di Cirella l’8 agosto; Catania a Sotto il Vulcano Fest il 10 agosto; e terminare la sua corsa a Montesilvano (PE) al Marea Festival il 23 agosto.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:30 di venerdì 31 gennaio, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14:30 di lunedì 3 febbraio.

foto: ufficio stampa Goigest

