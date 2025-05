Brugnaro “Il compito della politica è dare speranza”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Teatro La Fenice ha ospitato questa mattina l’ultimo atto della tre giorni del Festival L’Italia delle Regioni. Ad aprire i lavori il saluto del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro alle istituzioni presenti in platea: i ministri dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dell’Interno Matteo Piantedosi e quello per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e i presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Nel corso dei lavori, in videocollegamento, è intervenuto anche il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto.

Brugnaro ha usato la metafora della gondola, dove “ogni suo elemento ha una funzione precisa. La sua costruzione ci insegna che ogni parte, anche la più piccola, è fondamentale” per sottolineare come “dovrebbero operare le nostre Istituzioni: ciascuna con il proprio ruolo, ma unite da un progetto comune. Solo così daremo forma a un’Italia che non si arresta, ma avanza con forza e coesione”.

“Un’Italia che non si frammenta, ma si rafforza nella sua straordinaria pluralità territoriale. In questa stessa logica, sosteniamo con convinzione l’impegno trasversale per la pace. Gli Stati negoziano, ma le Città costruiscono la pace tra le persone. È nei luoghi dove si vive, si lavora, si studia che può nascere una convivenza reale, concreta. Questo è il senso più profondo della nostra responsabilità di amministratori”. Infine una riflessione su Venezia e il suo futuro. “In tanti, per secoli, si sono chiesti come salvare Venezia. E se fosse invece Venezia a offrire oggi una ricetta per salvare l’uomo, il clima, le città? Qui convivono tradizione e innovazione, storia e futuro. Qui sperimentiamo soluzioni: dal sistema Mose alla mobilità a idrogeno, dalla sostenibilità ambientale alla formazione universitaria, dall’attrazione di capitali internazionali allo sviluppo di aziende di ricerca in ambito medicale. In un mondo sempre più complesso, servono coraggio e unità. Il compito della politica è dare speranza”, ha concluso Brugnaro.

-Foto comune di Venezia-

(ITALPRESS).