Brucia l’Ogliastra in Sardegna, tre Canadair in azione

NUORO (ITALPRESS) – Sono proseguite per tutta la notte le attività dei vigili del fuoco di Nuoro per i fronti d’incendio che da ieri stanno interessando i comuni di Arzana ed Elini, in provincia dell’Ogliastra. Le squadre di terra hanno operato ininterrottamente per tutta la notte, completando oltre 40 interventi dedicati al presidio e alla protezione dei centri abitati e delle strutture presenti nell’area.

Al momento la situazione è in miglioramento, sono riprese a pieno ritmo le operazioni di spegnimento da parte dei mezzi aerei: 3 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale sono in volo dalle prime ore del mattino.

– foto X Vigili del Fuoco –

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