Oristano, salgono a 25 i casi di Febbre del Nilo: 2 morti

ORISTANO (ITALPRESS) – Sono saliti a 25 i casi umani di Febbre del Nilo nella Provincia di Oristano. L’ultimo accertato riguarda un ultraottantenne, ricoverato all’ospedale San Martino di Oristano. Si è inoltre verificato il secondo decesso: si tratta di un ultrasettantenne, ricoverato nel presidio ospedaliero oristanese e poi trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari. Rimangono dieci le persone ricoverate al San Martino in diversi reparti.

Immediatamente sono state avviate dal dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano l’inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi, che prevedono da parte delle autorità competenti la disinfestazione dell’area di residenza della persona, che hanno contratto il virus.

“Il numero dei contagi sale ancora e purtroppo si è verificato anche il secondo decesso. Continuiamo a seguire le uniche misure di prevenzione e di protezione contro la malattia. Ed è necessario che chi si prende cura di anziani e bambini, si accerti che entrambi attuino le stesse misure di protezione”, è il commento della direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).