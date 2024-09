ROMA (ITALPRESS) – Negli anni Cinquanta scandalizzò Saint Tropez

indossando il bikini quando nessuna donna aveva ancora avuto

l’ardire di farlo. E oggi è proprio lì, nella sua amata La

Madrague, la tenuta acquistata dopo il divorzio da Roger Vadim,

che trascorrerà il suo compleanno, insieme all’ultimo marito

Bernard d’Ormale e ai suoi amatissimi animali, diventati ormai da

molti anni la sua ragione di vita. Parliamo naturalmente di

Brigitte Bardot, l’ultima diva del cinema francese che domani

compie 90 anni.

Una vita che è un film, uno dei tanti che ha girato dal 1952 al

1973 e che l’hanno resa un simbolo di bellezza e di sensualità al

pari di Marilyn Monroe. L’attrice, per tutti semplicemente B.B., è nata a Parigi il 28 settembre 1934 ma il luogo a cui è indissolubilmente legata è Saint Tropez, cittadina dove il regista Roger Vadim, all’epoca suo marito, la diresse nel film “Piace a troppi”.

E B.B. è davvero piaciuta a tanti e i suoi amori hanno tenuto

banco per anni sui giornali di gossip. Perchè Brigitte è bella e

sexy, perfetta per le copertine patinate su cui appare, di volta

in volta, con Jean-Louis Trintignant, Gilbert Bècaud, Raf Vallone,

Sacha Distel, Jacques Charrier (padre del suo unico figlio

Nicolas-Jacques), Glenn Ford, Gùnter Sachs, Serge Gainsbourg e

Gigi Rizzi. E poi ci sono gli amici come Alain Delon e Jean-Paul

Belmondo, i suoi grandi amici. E poi, come dicevamo, i film, da

quello dell’esordio, “Le trou norman” a “Manina ragazza senza

veli”, dal già citato “Piace a troppi” a “Gli amanti del chiaro di luna”, da “Babette va alla guerra” a “Il riposo del guerriero”, da “La verità” a “Vita privata” e ad “Erasmo il lentigginoso” in cui interpreta se stessa al fianco di James Stewart, da “Viva Maria” all’ultimo “Colinot l’alzasottane”. Poi, il ritiro, non prima di avere festeggiato i 40 anni con un servizio fotografico su Playboy. Vive a La Madrague da dove si batte per i diritti degli animali (è vegetariana e nel 1986 ha istituito la Fondazione Brigitte Bardot per il Benessere e la Protezione degli Animali finanziata con la vendita all’asta dei suoi gioielli e di altri oggetti personali) e da dove non esita a dire la sua su questioni importanti come l’omosessualità e l’Islam.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

