ROMA (ITALPRESS) – La Corte Suprema del Brasile ha raggiunto la maggioranza per la condanna dell’ex presidente Jair Bolsonaro, esponente della destra radicale, per aver pianificato e guidato un colpo di stato per rimanere al potere dopo aver perso le elezioni del 2022 in seguito all’elezione di Lula. Bolsonaro rischia fino a 40 anni di carcere.

SALVINI “FORZA PRESIDENTE, NON TI FERMERANNO”

“Solidarietà e vicinanza all’amico Jair Bolsonaro. Quando non ha più argomenti, la sinistra usa ogni mezzo per colpire gli avversari politici, a cominciare da quello giudiziario. Non ti fermeranno, forza Presidente”. Lo scrive su X il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.

