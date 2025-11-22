ROMA (ITALPRESS) – L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato arrestato. La Polizia Federale non ha rivelato il motivo dell’arresto e, in una dichiarazione, ha affermato di aver eseguito “un mandato di arresto preventivo in conformità con una decisione della Corte Suprema Federale”, come riporta O Globo.

Secondo il quotidiano, il giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes avrebbe ordinato la detenzione preventiva di Bolsonaro in seguito proprio a una richiesta della Polizia Federale per violazione di una misura cautelare. Non si tratta quindi della detenzione conseguente alla sua condanna per il colpo di Stato, che non è ancora definitiva.

“Arresto politico da parte di una sinistra che ha paura di perdere il potere. Solidarietà all’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro”. Così la Lega su X.

– foto IPA Agency –

