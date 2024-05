ROMA (ITALPRESS) – Il Marocco figura al quarto posto nella top 10 dei paesi più ammirati per “il loro contributo ad un’Africa migliore”. Lo confermano due classifiche stilate dall’iniziativa Brand Africa. Nella Top 3 di questa classifica troviamo il Sudafrica (1°), la Nigeria (2°) e il Kenya (3°).

A livello globale, il Marocco si colloca al 6° posto, molto davanti alla Russia, che occupa il 10° posto della classifica mentre potenze mondiali come Regno Unito e Francia non figurano nella top 10. Anche questa classifica è dominata dal Sud Africa, seguito dalla Nigeria (2°) e dagli Stati Uniti (3°).

“Questo studio, realizzato in diversi paesi africani, (…) prende in considerazione diversi criteri, tra cui l’impatto economico, le relazioni diplomatiche, così come i contributi culturali e sociali”, spiega la rivista.

Il Marocco, con la sua politica africana, i suoi investimenti economici e la sua diplomazia attiva, è riuscito a posizionarsi favorevolmente. La sua strategia di apertura all’Africa, caratterizzata da accordi di cooperazione e iniziative di sviluppo, ha rafforzato la sua immagine tra gli altri paesi del continente.

Brand Africa è un’iniziativa panafricana fondata nel 2010 da Thebe Ikalafeng, uno stratega del marchio e della reputazione. Il suo obiettivo principale è rafforzare la reputazione, la competitività e l’identità dei paesi africani sulla scena globale.

